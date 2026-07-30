أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
09:13
الرئيس عون: "مرحبا عسكر" (فيديو)
06:27
عون يغادر إلى تركيا للقاء أردوغان
06:06
كنعان: أنجزنا قانون إصلاح المصارف.. ولا ثقة من دون الودائع
05:33
وعكة صحية تعيد رياض سلامة إلى منزله بدلاً من قصر العدل
04:12
بعد تغيّبه عن التحقيق.. مذكرة إحضار بحق رياض سلامة
خاص الجديد
لقاء مصارحة (في المشهد السياسي ضمن النشرة المسائية)
2026-07-30 | 12:07
A-
A+
لقاء مصارحة (في المشهد السياسي ضمن النشرة المسائية)
مقالات ذات صلة
لبنان على خطى العراق؟ (تابعوا المشهد السياسي ضمن النشرة المسائية)
من سيراقب تنفيذ الاتفاق؟ (التفاصيل في المشهد السياسي ضمن النشرة المسائية)
وزراء لم يقرأوا اتفاق الإطار (ضمن المشهد السياسي في النشرة المسائية)
لقاء مصارحة (في المشهد السياسي ضمن النشرة المسائية)
خاص الجديد
محليات
مصارحة
المشهد
السياسي
النشرة
المسائية)
العودة الى الأعلى
معلومات الجديد: تعرض رياض سلامة إلى عارض صحي أثناء توجهه إلى قصر العدل في بيروت للمثول أمام التحقيق
هنا بيروت- الحلقة الكاملة- 29-07-2026
اقرأ ايضا في خاص الجديد
13:08
مصادر سياسية للجديد: تركيا تؤدي دوراً اساسياً في المنطقة ليس فقط على المستوى الجيوسياسي بل أيضاً اقتصادياً ولبنان يراهن على تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة
13:08
مصادر سياسية للجديد: تركيا تؤدي دوراً اساسياً في المنطقة ليس فقط على المستوى الجيوسياسي بل أيضاً اقتصادياً ولبنان يراهن على تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة
13:08
مصادر مطلعة على لقاء عون - بري: جرت مصارحة بين الرئيسين دون أن تؤدي إلى تغيير في موقفيهما حيال اتفاق الإطار أو مسألة التفاوض المباشر
13:08
مصادر مطلعة على لقاء عون - بري: جرت مصارحة بين الرئيسين دون أن تؤدي إلى تغيير في موقفيهما حيال اتفاق الإطار أو مسألة التفاوض المباشر
13:07
مصادر سياسية للجديد: لبنان يعوّل في مفاوضات روما على دور أميركا إضافة إلى الدعم العربي والدور الإيراني على اعتبار أن مدى تعاون حزب الله يبقى مرتبطاً إلى حد كبير بقرار تتخذه طهران
13:07
مصادر سياسية للجديد: لبنان يعوّل في مفاوضات روما على دور أميركا إضافة إلى الدعم العربي والدور الإيراني على اعتبار أن مدى تعاون حزب الله يبقى مرتبطاً إلى حد كبير بقرار تتخذه طهران
يحدث الآن
محليات
14:46
الرئيس عون عاد من أنقرة بحزمة دعم تركية
محليات
14:46
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون وجه دعوة للرئيس اردوغان لزيارة لبنان فشكره واعداً بتلبيتها
محليات
14:45
رئاسة الجمهورية: التعاون يشمل مساعدات تركية في مجالات عدة منها تدريب الجيش وتجهيزات وعتاد وبيوت جاهزة لتسهيل عودة النازحين واهتمام تركي في مجالات الكهرباء والنفط والبنى التحتية والنقل الجوي
اخترنا لك
مصادر سياسية للجديد: تركيا تؤدي دوراً اساسياً في المنطقة ليس فقط على المستوى الجيوسياسي بل أيضاً اقتصادياً ولبنان يراهن على تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة
13:08
مصادر مطلعة على لقاء عون - بري: جرت مصارحة بين الرئيسين دون أن تؤدي إلى تغيير في موقفيهما حيال اتفاق الإطار أو مسألة التفاوض المباشر
13:08
مصادر سياسية للجديد: لبنان يعوّل في مفاوضات روما على دور أميركا إضافة إلى الدعم العربي والدور الإيراني على اعتبار أن مدى تعاون حزب الله يبقى مرتبطاً إلى حد كبير بقرار تتخذه طهران
13:07
معلومات الجديد: اجتماع روما يُعد محطة أساسية في مسار التفاوض وسيتم البحث في استكمال الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة التجريبية الأولى وتثبيت وقف النار تمهيداً للانتقال إلى المنطقة التجريبية الثانية
13:06
"حزب الله" رهن ايران.. وبري ينتظر!
12:50
معلومات الجديد: النقاش في روما سيتطرق إلى آلية التحقق وسط اتفاق على مبدأ إنشاء هذه الآلية فيما لا تزال المفاوضات مستمرة بشأن التفاصيل لناحية الأطراف التي ستشارك فيها
12:12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-06-22
زوجة ويجز تهدد باللجوء إلى القضاء بعد تعرضها للإساءة
10:44
مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين عون وأردوغان | تابعوا البث المباشر
2026-07-26
مقدمة النشرة المسائية 26-07-2026
2026-07-01
نتنياهو: الاتفاق مع لبنان يقر بحق إسرائيل بالتمسك بالمنطقة العازلة في لبنان حتى نزيل تهديدات حزب الله
11:08
أردوغان: نرغب في المشاركة بمبادرات حفظ الامن في لبنان والمنطقة بعد انتهاء مهام اليونيفيل
2026-07-29
طعن شقيقه وأدخله العناية الفائقة.. إليكم مصيره!
بالفيديو
بالفيديو
13:10
مقدمة النشرة المسائية 30-07-2026
13:08
النشرة الجوية 30-07-2026
12:42
نشرة الأخبار المسائية من قناة الجديد | بث مباشر
2026-07-29
مقدمة النشرة المسائية 29-07-2026
2026-07-28
مقدمة النشرة المسائية 28-07-2026
2026-07-27
مقدمة النشرة المسائية 27-07-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
09:03
مغادرة جماعية تهزّ كتيبة إسرائيلية.. ماذا حصل؟
عربي و دولي
09:03
مغادرة جماعية تهزّ كتيبة إسرائيلية.. ماذا حصل؟
خاص الجديد
12:50
"حزب الله" رهن ايران.. وبري ينتظر!
خاص الجديد
12:50
"حزب الله" رهن ايران.. وبري ينتظر!
محليات
03:24
تحقّقوا من حساباتكم في هذا اليوم.. تحويل بدل التقديمات المدرسية
محليات
03:24
تحقّقوا من حساباتكم في هذا اليوم.. تحويل بدل التقديمات المدرسية
محليات
03:44
لبنان ينتزع اعترافًا بالهوية في نيويورك
محليات
03:44
لبنان ينتزع اعترافًا بالهوية في نيويورك
عربي و دولي
09:26
الرئيس عون في أنقرة.. الجديد تواكب الزيارة | بث مباشر
عربي و دولي
09:26
الرئيس عون في أنقرة.. الجديد تواكب الزيارة | بث مباشر
محليات
05:33
وعكة صحية تعيد رياض سلامة إلى منزله بدلاً من قصر العدل
محليات
05:33
وعكة صحية تعيد رياض سلامة إلى منزله بدلاً من قصر العدل
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026