معلومات الجديد: النقاش في روما سيتطرق إلى آلية التحقق وسط اتفاق على مبدأ إنشاء هذه الآلية فيما لا تزال المفاوضات مستمرة بشأن التفاصيل لناحية الأطراف التي ستشارك فيها