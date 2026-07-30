مصادر سياسية للجديد: لبنان يعوّل في مفاوضات روما على دور أميركا إضافة إلى الدعم العربي والدور الإيراني على اعتبار أن مدى تعاون حزب الله يبقى مرتبطاً إلى حد كبير بقرار تتخذه طهران