"علي الطاهر".. وجهة الجيش اللبناني؟ (في النشرة المسائية)

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اللبناني؟
النشرة
المسائية)
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13:15
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مصادر دبلوماسية للجديد عن انتقال المفاوضات من واشنطن إلى روما: مرتبط بدخول القوات الايطالية الى لبنان بعد قوات اليونيفيل أكان ذلك عبر تشكيل لجنة المراقبة او عبر القوات الدولية في جنوب لبنان
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