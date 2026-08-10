معلومات الجديد: ادّعاء القاضي حاموش على سلامة بجرائم سرقة أموال من مصرف لبنان وتبييض الأموال وتأسيس شركات وهمية لشراء الأسهم وتحويل الأموال بطريقة احتيالية، إضافة إلى الرشوة والإثراء غير المشروع.