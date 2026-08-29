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خاص الجديد

📺 نازحون ينتظرون "الدمج" (التفاصيل في النشرة المسائية)

2026-08-29 | 11:31
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📺 نازحون ينتظرون "الدمج" (التفاصيل في النشرة المسائية)
📺 نازحون ينتظرون "الدمج" (التفاصيل في النشرة المسائية)
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📺 نازحون ينتظرون "الدمج" (التفاصيل في النشرة المسائية)

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الحدث- الحلقة الكاملة- 29-08-2026
مراسل الجديد في واشنطن: قلق أميركي من عدم الاستقرار في جنوب لبنان وواشنطن تصرّ على المناطق التجريبية

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