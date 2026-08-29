أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
26
o
البقاع
18
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
English
البحث
English
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
14:45
بالفيديو - ضغوط لتغيير قائد الجيش.. ولكن!
13:27
الجامعة الإسلامية توضح: لا إخلاء للنازحين
12:33
بعد اشتباك مسلّح.. الجيش يطيح أحد أخطر المطلوبين
12:17
قاليباف لوزير الخزانة الأميركي: يا كذّاب!
09:55
البحث عن قوة دولية.. بري يحذّر من فراغ أممي في الجنوب
خاص الجديد
📺 نازحون ينتظرون "الدمج" (التفاصيل في النشرة المسائية)
2026-08-29 | 11:31
A-
A+
📺 نازحون ينتظرون "الدمج" (التفاصيل في النشرة المسائية)
مقالات ذات صلة
📺 خط اقتصادي بين بيروت وأبو ظبي (التفاصيل في النشرة المسائية)
📺 دعم الجيش "بالتوقيت الفرنسي" (التفاصيل في النشرة المسائية)
📺 بري ومبادرة "علي الطاهر" (التفاصيل في النشرة المسائية)
📺 نازحون ينتظرون "الدمج" (التفاصيل في النشرة المسائية)
خاص الجديد
نازحون
ينتظرون
"الدمج"
(التفاصيل
النشرة
المسائية)
العودة الى الأعلى
الحدث- الحلقة الكاملة- 29-08-2026
مراسل الجديد في واشنطن: قلق أميركي من عدم الاستقرار في جنوب لبنان وواشنطن تصرّ على المناطق التجريبية
اقرأ ايضا في خاص الجديد
08:28
الحدث- الحلقة الكاملة- 29-08-2026
08:28
الحدث- الحلقة الكاملة- 29-08-2026
2026-08-28
مراسل الجديد في واشنطن: قلق أميركي من عدم الاستقرار في جنوب لبنان وواشنطن تصرّ على المناطق التجريبية
2026-08-28
مراسل الجديد في واشنطن: قلق أميركي من عدم الاستقرار في جنوب لبنان وواشنطن تصرّ على المناطق التجريبية
2026-08-28
مصادر دبلوماسية أوروبية للجديد: جميع ضباط الجيش حريصون على تماسك المؤسسة وقادة الجيوش لا يستبدلون في زمن الحرب ولا سيما استجابة لضغط صادر عن البلد المعتدي
2026-08-28
مصادر دبلوماسية أوروبية للجديد: جميع ضباط الجيش حريصون على تماسك المؤسسة وقادة الجيوش لا يستبدلون في زمن الحرب ولا سيما استجابة لضغط صادر عن البلد المعتدي
يحدث الآن
محليات
15:05
برق ورعد.. هكذا يبدو المشهد على طول الساحل اللبناني(شاهد الفيديو)
محليات
14:45
بالفيديو - ضغوط لتغيير قائد الجيش.. ولكن!
محليات
14:41
سلام لاتحاد العائلات البيروتية: بيروت تحتاج إلى كل يد تعمل من أجلها
اخترنا لكم
الحدث- الحلقة الكاملة- 29-08-2026
08:28
مراسل الجديد في واشنطن: قلق أميركي من عدم الاستقرار في جنوب لبنان وواشنطن تصرّ على المناطق التجريبية
2026-08-28
مصادر دبلوماسية أوروبية للجديد: جميع ضباط الجيش حريصون على تماسك المؤسسة وقادة الجيوش لا يستبدلون في زمن الحرب ولا سيما استجابة لضغط صادر عن البلد المعتدي
2026-08-28
مصادر دبلوماسية أوروبية للجديد: استبدال قائد الجيش ليس حلاً لأن أي قائد آخر لن يتمكن من التصرف خارج سقف القرار السياسي بظل غياب قرار واضح يحدد طبيعة مهمة الجيش وحدودها
2026-08-28
مصادر دبلوماسية للجديد: هذه الشكوى أعادت تحريك النقاش الداخلي بشأن إمكان استبدال قائد الجيش وسط محاولات لتحميل القيادة العسكرية مسؤولية تعثر التجربة
2026-08-28
معلومات الجديد: رسالة وصلت إلى لبنان الرسمي تتضمن شكوى إسرائيلية من أداء الجيش في الجنوب ومن قائد الجيش على خلفية ما تعتبره إسرائيل فشل تجربة المناطق التجريبية
2026-08-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-07-07
وفاة النجمة لورين بينيت عن عمر 37 عامًا
2026-06-09
الشويفات تبدأ حملة لإزالة التعديات على الأملاك العامة
2026-07-04
تابع كل مباريات كأس العالم 2026 لايف على موبايلك مع TOD بـ24$ فقط
11:31
📺 نازحون ينتظرون "الدمج" (التفاصيل في النشرة المسائية)
12:03
بالسياسة والعسكر.. إسرائيل تضغط (التفاصيل في النشرة المسائية)
12:59
بعد تقرير "الجديد" إدارة الجامعة الإسلامية في خلدة تستجيب لمطالب العائلات النازحة لمنع خروجهم بدون إيجاد مكان بديل يأويهم
بالفيديو
بالفيديو
13:23
مقدمة النشرة المسائية 29-08-2026
13:21
النشرة الجوية 29-08-2026
2026-08-28
مقدمة النشرة المسائية 28-08-2026
2026-08-28
نشرة الأخبار المسائية من قناة الجديد
2026-08-27
مقدمة النشرة المسائية 27-08-2026
2026-08-27
النشرة الجوية 27-08-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
00:37
في معركة علي الطاهر.. "الحزب" لن يقاتل وحده!(أسرار النهار)
محليات
00:37
في معركة علي الطاهر.. "الحزب" لن يقاتل وحده!(أسرار النهار)
محليات
07:01
استعدوا للأمطار.. الجديد ترصد تفاصيل المنخفض من مصلحة الأرصاد
محليات
07:01
استعدوا للأمطار.. الجديد ترصد تفاصيل المنخفض من مصلحة الأرصاد
محليات
01:34
"الحزب" يتحمّل مسؤولية التعثّر.. ماذا سمع بري في بعبدا ومن هيكل؟ (الأخبار)
محليات
01:34
"الحزب" يتحمّل مسؤولية التعثّر.. ماذا سمع بري في بعبدا ومن هيكل؟ (الأخبار)
محليات
04:32
الشتاء يطلّ في آب.. الأمطار تبدأ بعد الظهر!
محليات
04:32
الشتاء يطلّ في آب.. الأمطار تبدأ بعد الظهر!
محليات
01:20
ضغط أوروبي وأميركي على إسرائيل.. والرد "سلبي"! (الجمهورية)
محليات
01:20
ضغط أوروبي وأميركي على إسرائيل.. والرد "سلبي"! (الجمهورية)
محليات
00:48
حملة في واشنطن ضد عون وهيكل.. مَن يقف خلفها؟(الديار)
محليات
00:48
حملة في واشنطن ضد عون وهيكل.. مَن يقف خلفها؟(الديار)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026