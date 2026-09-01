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الحرس الثوري: أسقطنا مسيرة أميركية من نوع MQ9
الحرس الثوري: أسقطنا مسيرة أميركية من نوع MQ9
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عون في ذكرى لبنان الكبير: الرهان إنهاء الحروب والعودة إلى الدولة
03:52
"نستيقظ متعبين رغم النوم".. إليكم الأسباب
2026-08-31
بالفيديو - "علي الطاهر" بين حسابات إيران وإسرائيل
خاص الجديد
📺 "ثوابت" بري (التفاصيل في النشرة المسائية)
2026-09-01 | 10:27
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خاص الجديد
"ثوابت"
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النشرة
المسائية)
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السفير المصري علاء موسى للجديد: قائد الجيش العماد رودولف هيكل قام بواجباته بشكل جيد فيما خص حصرية السلاح جنوب الليطاني وعلى إسرائيل أن تنسحب من الأراضي اللبنانية لتسهيل عمل الجيش اللبناني
مصادر سياسية للجديد: كلام الرئيس بري حمل عدة لاءات "لا لاتفاق الاطار ولا للحرب الاهلية والتقسيم ولا لضرب الجيش"
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📺 "قلاع" جنوبية اختفت (التقرير الخاص في النشرة المسائية)
11:50
📺 "قلاع" جنوبية اختفت (التقرير الخاص في النشرة المسائية)
01:48
السفير المصري علاء موسى للجديد: قائد الجيش العماد رودولف هيكل قام بواجباته بشكل جيد فيما خص حصرية السلاح جنوب الليطاني وعلى إسرائيل أن تنسحب من الأراضي اللبنانية لتسهيل عمل الجيش اللبناني
01:48
السفير المصري علاء موسى للجديد: قائد الجيش العماد رودولف هيكل قام بواجباته بشكل جيد فيما خص حصرية السلاح جنوب الليطاني وعلى إسرائيل أن تنسحب من الأراضي اللبنانية لتسهيل عمل الجيش اللبناني
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11:50
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01:48
مصادر سياسية للجديد: كلام الرئيس بري حمل عدة لاءات "لا لاتفاق الاطار ولا للحرب الاهلية والتقسيم ولا لضرب الجيش"
2026-08-31
مصادر عسكرية للجديد: معركة علي الطاهر تحددها حسابات الانتخابات الاسرائيلية وحسابات التدخل الايراني فيها
2026-08-31
مصدر عسكري للجديد: الجنوب يقصف كل يوم وسط محاولات اسرائيل الضغط بالنار على أبواب علي الطاهر دون اطلاق الضوء الاخضر للدخول الى المنشأة بعد
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رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية: رفع القيود عن الرحلات الجوية وأنشطة الطيران تعود تدريجيا لمسارها الطبيعي
2026-08-25
مصادر دبلوماسية للجديد: لا خرق حتى الساعة سواء في ملف المناطق التجريبية أو في تشكيل مجموعة التحقق فيما تسعى واشنطن إلى تحقيق تقدم في أحد الملفين قبل توجيه الدعوة إلى جلسة ثالثة في روما
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2026-08-31
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