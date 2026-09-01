📺 "قلاع" جنوبية اختفت (التقرير الخاص في النشرة المسائية)

مصادر دبلوماسية للجديد: لا خرق حتى الساعة سواء في ملف المناطق التجريبية أو في تشكيل مجموعة التحقق فيما تسعى واشنطن إلى تحقيق تقدم في أحد الملفين قبل توجيه الدعوة إلى جلسة ثالثة في روما