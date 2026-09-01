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خاص الجديد

📺 تهريب السلاح "شغال".. لمن؟ (التفاصيل في النشرة المسائية)

2026-09-01 | 12:02
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📺 تهريب السلاح "شغال".. لمن؟ (التفاصيل في النشرة المسائية)
📺 تهريب السلاح "شغال".. لمن؟ (التفاصيل في النشرة المسائية)
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📺 تهريب السلاح "شغال".. لمن؟ (التفاصيل في النشرة المسائية)

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السفير المصري علاء موسى للجديد: قائد الجيش العماد رودولف هيكل قام بواجباته بشكل جيد فيما خص حصرية السلاح جنوب الليطاني وعلى إسرائيل أن تنسحب من الأراضي اللبنانية لتسهيل عمل الجيش اللبناني
مصادر سياسية للجديد: كلام الرئيس بري حمل عدة لاءات "لا لاتفاق الاطار ولا للحرب الاهلية والتقسيم ولا لضرب الجيش"

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