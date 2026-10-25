بري عاتب على حزب الله بسبب شحنة المتفجرات (شاهد الفيديو)

وبحسب المعلومات، تدخّل بري عبر اتصالات أجراها مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، لاحتواء أزمة إحالة الملف إلى المجلس العدلي وتأجيلها.
إقليمياً، حذّرت مصادر دبلوماسية لـ«الجديد» من أن أي تصعيد عسكري قد ينعكس سلباً على لبنان، ويحوّل ملفه إلى تفصيل صغير في المعادلة الإقليمية، أو يؤجّل البحث فيه بانتظار اتضاح مسار التطورات.
وفي السياق أفادت معلومات الجديد بأن نائب وزير الخارجية الإيراني أبلغ قيادة حزب الله، خلال زيارته لبنان، أن طهران أعادت بناء قدراتها العسكرية، وليست بحاجة إلى مساعدة أحد.
عرض هذا المنشور على Instagram
تمت مشاركة منشور بواسطة Al Jadeed News (@aljadeednews)
تمت مشاركة منشور بواسطة Al Jadeed News (@aljadeednews)
أفادت معلومات "الجديد" بأن واشنطن قد تلوّح بتجميد الدعم المالي الذي سبق أن وعدت بتقديمه للبنان للمساهمة في إعادة الإعمار، بالتوازي مع التوجّه نحو فرض حزمة جديدة من العقوبات.