بري عاتب على حزب الله بسبب شحنة المتفجرات (شاهد الفيديو)

وبحسب المعلومات، تدخّل بري عبر اتصالات أجراها مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، لاحتواء أزمة إحالة الملف إلى المجلس العدلي وتأجيلها.

إقليمياً، حذّرت مصادر دبلوماسية لـ«الجديد» من أن أي تصعيد عسكري قد ينعكس سلباً على ، ويحوّل ملفه إلى تفصيل صغير في المعادلة الإقليمية، أو يؤجّل البحث فيه بانتظار اتضاح مسار التطورات.

وفي السياق أفادت معلومات الجديد بأن نائب أبلغ قيادة ، خلال زيارته لبنان، أن طهران أعادت بناء قدراتها العسكرية، وليست بحاجة إلى مساعدة أحد.