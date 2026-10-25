أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

خاص الجديد

بري عاتب على حزب الله بسبب شحنة المتفجرات (شاهد الفيديو)

2026-10-25 | 15:21
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بري عاتب على حزب الله بسبب شحنة المتفجرات (شاهد الفيديو)
بري عاتب على حزب الله بسبب شحنة المتفجرات (شاهد الفيديو)

كشفت معلومات "الجديد" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبدى عتبه على حزب الله بعد تبنّيه شحنة المواد المتفجرة، إذ كان يفضّل معالجة الملف بعيداً عن العلن وعبر القنوات الخلفية.

وبحسب المعلومات، تدخّل بري عبر اتصالات أجراها مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، لاحتواء أزمة إحالة الملف إلى المجلس العدلي وتأجيلها.

إقليمياً، حذّرت مصادر دبلوماسية لـ«الجديد» من أن أي تصعيد عسكري قد ينعكس سلباً على لبنان، ويحوّل ملفه إلى تفصيل صغير في المعادلة الإقليمية، أو يؤجّل البحث فيه بانتظار اتضاح مسار التطورات.

وفي السياق أفادت معلومات الجديد بأن نائب وزير الخارجية الإيراني أبلغ قيادة حزب الله، خلال زيارته لبنان، أن طهران أعادت بناء قدراتها العسكرية، وليست بحاجة إلى مساعدة أحد.

مقالات ذات صلة
بري عاتب على حزب الله بسبب شحنة المتفجرات (شاهد الفيديو)

خاص الجديد

أخبار بالفيديو

المتفجرات

(شاهد

الفيديو)

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تزامناً مع قطف الزيتون.. ماذا حصل في الجنوب صباحاً؟
📺 حصر السلاح.. حكاية من التسعينات (التفاصيل في النشرة المسائية)

اقرأ ايضا في خاص الجديد

واشنطن تلوّح بالعقوبات وتجميد أموال إعادة الإعمار!
Play
13:39

واشنطن تلوّح بالعقوبات وتجميد أموال إعادة الإعمار!

أفادت معلومات "الجديد" بأن واشنطن قد تلوّح بتجميد الدعم المالي الذي سبق أن وعدت بتقديمه للبنان للمساهمة في إعادة الإعمار، بالتوازي مع التوجّه نحو فرض حزمة جديدة من العقوبات.

13:39

واشنطن تلوّح بالعقوبات وتجميد أموال إعادة الإعمار!

أفادت معلومات "الجديد" بأن واشنطن قد تلوّح بتجميد الدعم المالي الذي سبق أن وعدت بتقديمه للبنان للمساهمة في إعادة الإعمار، بالتوازي مع التوجّه نحو فرض حزمة جديدة من العقوبات.

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026