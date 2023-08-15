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ماكجريجور يعود الى القتال ويُعلن عن خصومه في 3 نزالات

2023-08-15 | 01:02
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ماكجريجور يعود الى القتال ويُعلن عن خصومه في 3 نزالات
ماكجريجور يعود الى القتال ويُعلن عن خصومه في 3 نزالات

أعلن الأيرلندي كونور ماكجريجور عودته إلى مُثمّن الـ UFC

أعلن الأيرلندي كونور ماكجريجور عودته إلى مُثمّن الـ UFC، حيث أكد المقاتل المثير للجدل، الذي فاز في 22 مرة وخسر ست مرات، أنه سيقاتل في كانون الاول - ديسمبر المقبل ضد الأميركي مايكل تشاندلر (23-8).
جاء كلام ماكجريجور خلال وجوده في حلبة O2 Arena في لندن لمشاهدة نزال الملاكمة الذي انتهى الى فوز البريطاني أنتوني جوشوا على الفنلندي روبرت هيلينيوس.
وكشف ماكجريجور الذي تقاعد منذ تعرضه لكسر قاس في قتاله ضد الاميركي داستن بويرير في العام 2021، أنه سيقاتل في العام 2024 مرتين أخريين مواجهة الاميركي جاستن جايثجي أولا ثم أميركي آخر هو نيت دياز.
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