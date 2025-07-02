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إيمان خليف تردّ بجملة وأغنية وصورة

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إيمان خليف تردّ بجملة وأغنية وصورة
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رياضات متنوعة

2025-07-02 | 02:20
إيمان خليف تردّ بجملة وأغنية وصورة

نشرت خليف على إنستغرام رسالة مع صورة سيلفي

بعد كلام رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة الذي طالب فيه بنزع الميدالية الذهبية التي فازت بها في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس 2024، ردّت البطلة الأولمبية الجزائرية إيمان خليف بشكل غير مباشر.
وأكدت الرئيسة الجديدة للجنة الأولمبية الدولية، كيرستي كوفنتري، أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء بأثر رجعي، مشيرة إلى أنه سيسمح لخليف بالاحتفاظ بلقبها، وتحدثت عن تشكيل مجموعة عمل لحماية رياضة النساء، وتأكيد حظر مشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً، وأولئك الذين يعانون من اختلافات في التطور الجنسي في فئات النساء.
وقالت كوفنتري "هناك دعم ساحق لفكرة ضرورة حماية فئة النساء، نحن ندرك أن هناك اختلافات بين الرياضات، لكن تم الاتفاق بالكامل على أن اللجنة الأولمبية الدولية يجب أن تضع أولوية لحماية هذه الفئة، الا انها لن تعيد النظر في النتائج السابقة، ولن تتخذ أي إجراءات بأثر رجعي، فنحن ننظر إلى المستقبل".
في المقابل، نشرت خليف على إنستغرام رسالة مع صورة سيلفي، وكتبت "النجاح ليس نهائيا، والفشل ليس قاتلا: ما يُحسب هو الشجاعة على الاستمرار"، وأرفقتها بكلمات من أغنية "I'm Still Here" للمغنية سيا، والتي تتحدث عن الصمود والبقاء، بالرغم من التحديات.
وكانت خليف، البالغة من العمر 26 عاما، تُوجت بالميدالية الذهبية في وزن 66 كيلوغراماً في أولمبياد 2024، وسط مزاعم بإخفاقها اختبارات الأهلية الجنسية، حيث ولدت أنثى، إلا أن مستويات الهرمونات لديها تجاوزت الحدود المعتمدة من قبل الجهات المنظمة لرياضة الملاكمة.




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