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رياضات متنوعة

الوالدة قتيلة ونجم كرة القدم مختفي تماماً

2023-09-19 | 07:57
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الوالدة قتيلة ونجم كرة القدم مختفي تماماً
الوالدة قتيلة ونجم كرة القدم مختفي تماماً

اختفى لاعب كرة القدم الأميركية السابق

اختفى لاعب كرة القدم الأميركية السابق سيرجيو براون بعد فترة وجيزة من العثور على جثة والدته في جدول، فيما بدا أنه جريمة قتل.
وقال الأقارب لسلطات إلينوي الاميركية يوم السبت، إنهم لم يتمكنوا من التواصل مع أي من أفراد الأسرة، لذلك قرروا الإبلاغ عن اختفائهما. 
ويبلغ براون من العمر 35 عاماً، وكانت والدته الضحية ميرتل براون تبلغ من العمر 73 عاماً، وقد تم العثور على جثتها في جدول بالقرب من منزلها، ودون أي أثر لسيرجيو.
وحكم مكتب الفاحص الطبي في مقاطعة كوك على وفاة الوالدة بأنها جريمة قتل يوم الأحد، حيث توفيت متأثرة بجروح متعددة مرتبطة باعتداء.
وتلقى سيرجيو براون مناشدة من أخيه للظهور، والكشف عن مكانه إذا كان بخير، عبر منشور على منصات التواصل، وكان اللاعب قد شارك في 94 مباراة مع نيو إنجلاند باتريوتس وإنديانابوليس كولتس وجاكسونفيل جاغوار وبافالو بيلز بين عامي 2010 و2016.
 
الوالدة قتيلة ونجم كرة القدم مختفي تماماً

رياضة

رياضات متنوعة

كرة القدم الأميركية

سيرجيو براون

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نيو إنجلاند باتريوتس

إنديانابوليس كولتس

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