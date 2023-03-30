فيديو يرصد نطحة مدرب لمدرب بسبب هدف قاتل !!

التقطت عدسات التصوير الاعتداء الذي قام به خلسة كريغ ماكفيرسون، المدرب المساعد لنادي رينجرز، على مدرب نادي سلتيك فران ألونسو، بعد نهاية الديربي الشهير بين المنافسين التقليديين (1-1) ضمن الدوري الممتاز للسيدات (SWPL).

فقد اقترب ماكفيرسون من ألونسو، ونطحه من الخلف، بعد صافرة نهاية المباراة، ما أجبر الجهاز الفني واللاعبات إلى سحبه، وقالت شرطة إسكتلندا، إنها فتحت تحقيقا في الحادثة.

وقال فران "لم أتحدث معه قط طوال المباراة، وأعتقد أنه كان محبطاً من استقبال هدف في الدقيقة الأخيرة، وأنا أفهمه تماما، لكنني لا أعرف لماذا قام بتسميتي الجرذ الصغير".