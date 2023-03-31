جوانا سانز تُبرّر انفصالها عن داني ألفيس وهذه هي التفاصيل

قبل أيام قليلة، أكدت عارضة الأزياء الاسبانية جوانا سانز، أنها بدأت عملية الانفصال عن زوجها البرازيلي داني ألفيس، المحتجز على ذمة المحاكمة منذ 20 كانون الثاني - يناير، بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 23 عاماً في ملهى ساتون الليلي في برشلونة صباح يوم 30 كانون الاول - ديسمبر.وأوضحت سانز التي فقدت والدتها بسبب ورم في الرحم، على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، انها لم تقرر حتى الأسبوع الماضي وضع حدّ لقصة حبها مع لاعب كرة القدم السابق في نادي برشلونة ومنتخب البرازيل.ومن خلال خطاب كتبته "بخط يدي"، روت سانز "أنهيت مرحلة بدأت في العام 2015"، ثم ردّت على تعليقات معجبيها بالقول "لقد فقد المكان والزمان والشكل بسبب خيانته لي بينما كانت والدتي تحتضر".