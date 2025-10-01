أوسيمين يدوّن إسمه في سجلات التاريخ الأوروبي

سجّل النيجيري إنجازا تاريخيا في

سجّل النيجيري فيكتور أوسيمين (26 عاما) إنجازا تاريخيا في ، بعدما أصبح أوّل لاعب نيجيري يصل إلى 10 أهداف في المسابقة (دون احتساب الأدوار التمهيدية).

وتقدّم أوسيمين على صاحب الرقم السابق أوبافيمي مارتنز (9 أهداف)، بعدما نال هذا الوسام بهدف عبر ركلة جزاء في الدقيقة 16 قادت إلى فوز ثمين (1-0) على في إسطنبول.

المباراة شهدت جدلا تحكيميا ولحظات عصيبة على الضيوف، إذ تعرّض أليسون لإصابة وغادر اللقاء، بينما ألغى الحكم ركلة جزاء متأخرة لليفربول بعد مراجعة الفيديو، ليحافظ بطل على تقدّمه حتى النهاية.

ويُعزّز هذا الهدف مكانة أوسيمين في سجلّات والأفريقية، فهو الهدّاف التاريخي لبلاده في تاريخ "النسخة الأساسية"، كما بات أوّل نيجيري يُسجّل في البطولة مع ثلاثة أندية مختلفة (ليل ونابولي وغلطة سراي).

كما أكّدت وسائل إعلام نيجيرية أنّ ركلة الجزاء أمام ليفربول حسمت الصدارة النيجيرية لصالحه بفارق هدف عن مارتنز.

بهذه الثلاث نقاط، ينعش غلطة سراي حظوظه في الدور الأوّل، فيما يواصل ليفربول البحث عن الاستقرار تحت قيادة آرني بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري ودوري الابطال.







