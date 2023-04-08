محامو شاكيرا وبيكيه وجهاً لوجه من جديد فما السبب؟

تستمتع الفنانة الكولومبية شاكيرا وإبنيها ميلان وساشا بإجازة

بعد مغادرتهم مدينة برشلونة، تستمتع الفنانة الكولومبية شاكيرا وإبنيها ميلان وساشا بإجازة في جزر تركس وكايكوس، الواقعة في البحر الكاريبي، شمال جمهورية الدومينيكان، قبل بدء حياتهم الجديدة في مدينة ميامي الأميركية.

جاء ذلك بعد حالة الانفضال بين الفنانة الكولومبية ونجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه، والذي انتهت آخر تداعياته الى قرار شاكيرا بمغادرة إسبانيا والانتقال بشكل دائم إلى الولايات المتحدة.

سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموعد لميلان وساشا لبدء الدراسة في مدرستهما الجديدة "ميامي كاونتري داي"، وهي واحدة من أفضل المدارس في ولاية فلوريدا، وسوف يعيش الولدان مع والدتهما في قصر مثير للإعجاب اشترته في العام 2001، يقع في نورث باي رود درايف في ساوث بيتش.

ومع هذا التغيير في الإقامة، سيكون على جيرارد بيكيه السفر لزيارة ابنيه بشكل منتظم، بموجب اتفاقية تنص على حق لاعب كرة القدم السابق في أن يكون مع أطفاله لمدة عشرة أيام في الشهر، وهي التفاصيل التي يناقشها محامو الطرفين بعد عيد الفصح في لقاء مخصص لهذه الغاية.