دول خليجية تصدر تنبيها لمواطنيها في فرنسا

أوصت سفارات السعودية والإمارات والبحرين لدى فرنسا، مواطني بلدانها بالابتعاد عن مواقع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد والتواصل مع مقار السفارات في حال تعرضهم لأي طارئ.حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".

وذكرت السفارة السعودية في تغريدة عبر "تويتر"، أنها تود تنبيه المواطنين على الأراضي الفرنسية حاليا إلى ما تشهده العاصمة باريس وعدة مدن فرنسية من تظاهرات واحتجاجات، داعية مواطنيها على اتباع الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع التجمعات والصدامات، والتزام تعليمات السلطات الفرنسية المعنية. ‏وأكدت ضرورة التواصل معها لطلب أي مساعدة.

بدورها، أهابت سفارة الإمارات في باريس "بمواطنيها في فرنسا ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التظاهرات"، داعية إلى ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الفرنسية والتواصل معها في حالات الطوارئ.

من جهتها، نبهت سفارة البحرين مواطنيها في باريس وبعض المدن الفرنسية الأخرى، إلى أخذ الحذر والابتعاد عن مناطق التظاهرات، مؤكدة أهمية اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الفرنسية، والاتصال بها في حالات الضرورة.

وتشهد فرنسا، احتجاجات شعبية غاضبة على خطط رفع سن التقاعد، ونزل أكثر من مليون شخص إلى الشوارع في جميع أنحاء فرنسا، الخميس، منهم 119 ألف شخص في العاصمة باريس، وفقا لأرقام وزارة الداخلية الفرنسية.

وأغلق معارضو خطط الحكومة محطات السكك الحديدية والطرق، وجزءا من مطار شارل ديغول الدولي في باريس، وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في العاصمة، واعتقلت العشرات.