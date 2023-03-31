السفير الإيراني في النرويج يحضر مأدبة الإفطار لدى نظيرته السعودية: فصل جديد في العلاقات الودية

السفير الإيراني لدى النرويج علي رضا يوسفي يحضر مأدبة الإفطار الرمضاني السنوي لدى تظيرته السعودية آمال يحيى المعلمي: فصل جديد في العلاقات الودية



أقامت السفيرة السعودية لدى النرويج آمال يحيى المعلمي، مأدبة الإفطار الرمضاني السنوي بحضور السفير الإيراني علي رضا يوسفي، ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية بالنرويج.



وعلى حسابه في "تويتر"، كتب السفير الإيراني في تغريدات: "كان من دواعي سروري المشاركة في حفل إفطار سفيرة المملكة العربية السعودية في النرويج آمال المعلمي بمقر إقامتها، لقد فتحت الاتفاقية الأخيرة فصلا جديدا في العلاقات الودية بين إيران والسعودية".



وكانت السعودية وإيران والصين أعلنت التوصل إلى اتفاق في بكين، يقضي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، بحسب بيان مشترك للدول الثلاث.

