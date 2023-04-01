السودان: تأجيل التوقيع على اتفاق سياسي بسبب "قضايا عالقة"

السودان: تأجيل التوقيع على اتفاق سياسي بسبب "قضايا عالقة"

قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية بالسودان في بيان في وقت مبكر من اليوم إن توقيع اتفاق سياسي نهائي تأجل بسبب عدم وجود "توافق حول بعض القضايا العالقة".

وبحسب "رويترز" فقد كان من المقرر توقيع الاتفاق النهائي يؤدي إلى حكومة مدنية هذا الشهر وبدء انتقال جديد نحو الانتخابات يوم السبت، وقد ظهرت الخلافات هذا الأسبوع حول الجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع في الجيش، وهي خطوة تمت الدعوة إليها في اتفاق إطاري تم توقيعه في كانون الأول.