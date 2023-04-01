استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب المسجد الأقصى

بالفيديو - استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب المسجد الأقصى

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي بالقرب من المسجد الأقصى في القدس المحتلة .

واشارت وكالة "معا" الاخبارية الفلسطينية الى ان شرطة الاحتلال اعدمت بدم بارد مساء امس ، شابا فلسطينيا في البلدة القديمة بالقدس بزعم مهاجمته جندي من ما تسمى "قوات حرس الحدود".

وزعمت شرطة الاحتلال وفق إذاعة جيش العدو بأن الشاب الفلسطيني هاجم أحد عناصر الشرطة في محيط المسجد الأقصى وحاول سحب سلاحه مما أطلق عليه النار وأصيب بجراح خطيرة وأعلن عن استشهاده.

الى ذلك أفاد الصحفي ياسر العقبي من الداخل بأنه سمع دوي إطلاق نار في المسجد الأقصى وتبين أن قوات شرطة الاحتلال أطلقت النار على فلسطيني وأصابته بجراح بزعم أنه حاول سحب سلاح جندي.

وأشار العقبي إلى أن شهود عيان من الأقصى أفادوا بأن الشاب حاول حماية فتاة فلسطينية منعتها شرطة الاحتلال من دخول الأقصى واعتدت عليها عند باب السلسلة، مشيرا الى انه تم إغلاق البلدة القديمة ودارت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال هناك.