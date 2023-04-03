بن سلمان يلتقي السيسي على مائدة السحور في جدة

بن سلمان يلتقي السيسي على مائدة السحور في جدة والبحث يتناول تعزيز العلاقات وتطورات المنطقة

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مائدة السحور في جدة اليوم الإثنين.

ورحب ولي العهد السعودي في بداية اللقاء، بالرئيس المصري الذي عبّر عن شكره للأمير محمد بن سلمان على الحفاوة وكرم الضيافة التي استُقبل بها والوفد المرافق.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وحضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومن الجانب المصري، حضر اللقاء رئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل.