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عربي و دولي

الرئيس القبرصي: قبرص ليست جزءا من المشكلة بل هي جزء من الحل

2024-06-19 | 16:56
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الرئيس القبرصي: قبرص ليست جزءا من المشكلة بل هي جزء من الحل
الرئيس القبرصي: قبرص ليست جزءا من المشكلة بل هي جزء من الحل

أكد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ردا على تهديدات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن "قبرص تظل غير متورطة في أي صراعات عسكرية وتضع نفسها كجزء من الحل وليس المشكلة".


وأكد، في حديثه للصحفيين خلال حفل تخرج جامعة قبرص، على دور قبرص كميسر إنساني "والذي يتم الاعتراف به عالميًا خصوصا في العالم العربي".

ورأى خريستودوليدس أن "ممرنا الإنساني هو شهادة على التزامنا بالسلام والاستقرار"، مشددا على أن "قبرص ليست جزءا من المشكلة، بل هي جزء من الحل."

وفيما يتعلق بقنوات الاتصال المحتملة مع حزب الله أو الحكومة اللبنانية، لفت خريستودوليدس إلى أن قبرص لديها قنوات دبلوماسية مفتوحة مع كل من حكومة لبنان وحكومة إيران.

واعتبر الرئيس القبرصي تصريحات نصرالله "غير لطيفة، لكنها لا تعكس الواقع"، وأكد أن قبرص لا تشارك في أي اشتباكات عسكرية.

وأكد خريستودوليدس أن الحكومة ستعالج القضية عبر القنوات الدبلوماسية.

وخلص إلى أن "تصرفات قبرص شفافة وتظهر التزامنا بأن نكون جزءا من الحل".
الرئيس القبرصي: قبرص ليست جزءا من المشكلة بل هي جزء من الحل

عربي و دولي

الرئيس القبرصي

قبرص

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