"هيئة أمنية مصغّرة" .. بموافقة نتنياهو ومشاركة بن غفير!

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على إقامة هيئة وزارية أمنية مصغرة بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".

يأتي هذا بعد خلافات بين نتنياهو وبن غفير اتهم خلالها حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزير الأمن القومي بتسريب أسرار الدولة.



بدوره، قال حزب "القوة اليهودية"، الذي يتزعمه بن غفير، إنه يدعم جهاز كشف الكذب لأعضاء الحكومة، ومن بينهم رئيس الوزراء، داعيا لإجراء تحقيق في اتهامات نتنياهو إلى بن غفير.



وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد عرض نتنياهو ضم بن غفير إلى مجموعة محدودة من أعضاء مجلس الوزراء الذين يتلقون مراجعات أمنية (مجلس الحرب المصغر)، مقابل دعمه لمشروع قانون مثير للجدل ينظم تعيين حاخامات البلديات.



وبن غفير عضو في مجلس الوزراء الأمني، لكن ليس في مجلس الحرب الذي تم حله مؤخرا، وكان يتذمر بحسب الصحيفة طوال الحرب من استبعاده من دوائر صنع القرار من قبل رئيس الوزراء.