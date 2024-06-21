ارتفاع وفيات الحجاج الأردنيين إلى 75 وتوقيف منظمي رحلات غير قانونية
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الجمعة، أن "عدد الحجاج الأردنيين المتوفين إثر التعرض لضربات شمس جراء موجة الحر الشديدة ارتفع الى 75، بينما تم توقيف عدد من منظمي رحلات الحج غير النظامية".
ولفت مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية سفيان القضاة، الى أنه "تم إصدار 68 تصريح دفن لحجاج أردنيين ليتم دفنهم في مكة المكرمة بناء على رغبة ذويهم، والعمل جارٍ على إصدار 7 تصاريح دفن أخرى".
وأضاف أن "عمليات البحث لا تزال جارية عن 7 حجاج أردنيين مفقودين، بينما هناك 27 حاجا أردنيا يتلقون العلاج في المستشفيات السعودية منهم 15 شخصا ب"حالة حرجة".