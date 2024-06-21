الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

ارتفاع وفيات الحجاج الأردنيين إلى 75 وتوقيف منظمي رحلات غير قانونية

2024-06-21 | 13:51
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ارتفاع وفيات الحجاج الأردنيين إلى 75 وتوقيف منظمي رحلات غير قانونية
ارتفاع وفيات الحجاج الأردنيين إلى 75 وتوقيف منظمي رحلات غير قانونية

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الجمعة، أن "عدد الحجاج الأردنيين المتوفين إثر التعرض لضربات شمس جراء موجة الحر الشديدة ارتفع الى 75، بينما تم توقيف عدد من منظمي رحلات الحج غير النظامية".

ولفت مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية سفيان القضاة، الى أنه "تم إصدار 68 تصريح دفن لحجاج أردنيين ليتم دفنهم في مكة المكرمة بناء على رغبة ذويهم، والعمل جارٍ على إصدار 7 تصاريح دفن أخرى".

وأضاف أن "عمليات البحث لا تزال جارية عن 7 حجاج أردنيين مفقودين، بينما هناك 27 حاجا أردنيا يتلقون العلاج في المستشفيات السعودية منهم 15 شخصا ب"حالة حرجة".  

ارتفاع وفيات الحجاج الأردنيين إلى 75 وتوقيف منظمي رحلات غير قانونية

عربي و دولي

الخارجية الأردنية

الحج

السعودية

موسم الحج

العودة الى الأعلى
Aljadeed
المتحدث باسم جيش الاحتلال: مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة وسط قطاع غزة
الخارجية الاميركية: بلينكن يبلغ مسؤولين إسرائيليين بضرورة تجنب المزيد من التصعيد مع لبنان

اقرأ ايضا في عربي و دولي

شاهد - الجيش الإسرائيلي يُنكّل بشاب في جنين
Play
05:34

شاهد - الجيش الإسرائيلي يُنكّل بشاب في جنين

شاهد - الجيش الإسرائيلي يُنكّل بشاب في جنين

05:34

شاهد - الجيش الإسرائيلي يُنكّل بشاب في جنين

شاهد - الجيش الإسرائيلي يُنكّل بشاب في جنين

ضابط اسرائيلي يعترف بصعوبة رصد ومواجهة مُسيّرات الحزب: مسيّراته قادرة على "التسكع"
05:19

ضابط اسرائيلي يعترف بصعوبة رصد ومواجهة مُسيّرات الحزب: مسيّراته قادرة على "التسكع"

اعترف ضابط في كيان الاحتلال الاسرائيلي بصعوبة مواجهة المسيّرات التي يطلقها حزب الله يوميا.

05:19

ضابط اسرائيلي يعترف بصعوبة رصد ومواجهة مُسيّرات الحزب: مسيّراته قادرة على "التسكع"

اعترف ضابط في كيان الاحتلال الاسرائيلي بصعوبة مواجهة المسيّرات التي يطلقها حزب الله يوميا.

هجوم روسي "ضخم" على أوكرانيا
04:21

هجوم روسي "ضخم" على أوكرانيا

شنت روسيا، ليل الجمعة السبت، هجوما جديدا "ضخما" على بنى تحتية للطاقة في غرب أوكرانيا وجنوبها، على ما أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية.

04:21

هجوم روسي "ضخم" على أوكرانيا

شنت روسيا، ليل الجمعة السبت، هجوما جديدا "ضخما" على بنى تحتية للطاقة في غرب أوكرانيا وجنوبها، على ما أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024