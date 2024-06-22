السوداني: هدفنا الحفاظ على أمن العراق

وأشاد بجهود القادة والضباط في إتمام وتشغيل المركز بالتعاون مع شركة "تاليس" الفرنسية، ضمن خطط تطوير تسليح القوات المسلحة، مخصصًا حوالي 5 تريليونات دينار لهذه الأهداف، منها 3 تريليونات في موازنة 2024.

كما أوضح السوداني أن الحفاظ على أمن وسيادة العراق على أرضه وأجوائه ومياهه يعد محورًا رئيسيًا في البرنامج الحكومي لمواجهة التحديات الأمنية، خصوصًا بعد انتهاء مهام التحالف الدولي.