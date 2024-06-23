روسيا تلوح بالنووي مجدداً.. سنضرب إذا زادت التهديدات التي تواجهنا
أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي (الدوما)، أندريه كارتابولوف، بأن تغييرات في العقيدة النووية الروسية قد تحدث إذا زادت التحديات والتهديدات تجاه روسيا، وقد يتغير وقت اتخاذ قرار بشأن استخدام الأسلحة النووية.
وقال كارتابولوف لوكالة "سبوتنيك": "سيعتمد كل شيء على كيفية تغير الوضع العسكري والسياسي، فالعقيدة تعكس رد فعلنا على ما يحدث حول بلدنا".
وأضاف: "إذا رأينا أن التحديات والتهديدات ستزداد، فيمكننا تصحيح شيء ما فيها من حيث توقيت استخدام الأسلحة النووية وقرار استخدامها، ولكن على وجه التحديد، بالطبع، من السابق لأوانه الحديث عن ذلك الآن".