روسيا تلوح بالنووي مجدداً.. سنضرب إذا زادت التهديدات التي تواجهنا

وقال كارتابولوف لوكالة "سبوتنيك": "سيعتمد كل شيء على كيفية تغير الوضع العسكري والسياسي، فالعقيدة تعكس رد فعلنا على ما يحدث حول بلدنا".

وأضاف: "إذا رأينا أن التحديات والتهديدات ستزداد، فيمكننا تصحيح شيء ما فيها من حيث توقيت استخدام الأسلحة النووية وقرار استخدامها، ولكن على وجه التحديد، بالطبع، من السابق لأوانه الحديث عن ذلك الآن".