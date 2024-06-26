بالفيديو - حريق كبير قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية

اندلاع النيران في مساحات واسعة قرب معسكر إسرائيلي والجامعة العبرية ببلدة العيساوية في #القدس المحتلة، وفرق الإطفاء الإسرائيلية تحاول السيطرة على الحريق#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/dbMyRvlJxB
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) June 25, 2024
اندلاع النيران في مساحات واسعة قرب معسكر إسرائيلي والجامعة العبرية ببلدة العيساوية في #القدس المحتلة، وفرق الإطفاء الإسرائيلية تحاول السيطرة على الحريق#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/dbMyRvlJxB
إعتصم عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، برعنانا شمالي تل أبيب وأغلقوا طرقا وشوارع للمطالبة بإبرام صفقة تبادل.