غانتس: نستطيع إغراق لبنان بالظلام.. ولكن!

زعم الوزير السابق بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، أمس الثلاثاء، أن "إسرائيل" قادرة على "إغراق لبنان بالظلام" وإضعاف جزء كبير من قدرات حزب الله العسكرية خلال أيام، لكنها ستدفع "ثمنا باهظا" أيضا.

ونقلت "القناة السابعة الإسرائيلية" عن غانتس، زعيم حزب الوحدة الوطنية (يسار) قوله في كلمته في مؤتمر هرتسيليا 2024 الأمني، إن "إسرائيل" تمتلك القدرة على إغراق لبنان في الظلام عبر تدمير شبكة الكهرباء، وتفكيك بنيته التحتية.

ومنذ أيام، تتصاعد المخاوف في "إسرائيل" من تداعيات انقطاع محتمل للتيار الكهربائي إذا انحدرت المواجهات اليومية بين تل أبيب وحزب الله إلى حرب شاملة.

لكن غانتس، المرشح الأوفر حظا لتشكيل الحكومة المقبلة، أقر بأنه إذا نشبت حرب شاملة، فإن الثمن في "إسرائيل" سيكون باهظا.

وأوضح أنه يجب الاستعداد لسيناريو استهداف البنى التحتية والحوادث التي قد تؤدي إلى سقوط العديد من القتلى، وأكد أن هذا هو ثمن الحرب التي يجب تجنبها، لكن إذا اضطرت "إسرائيل" لخوضها، فيجب عدم التراجع.

وأضاف غانتس أنه، حال اندلاع مثل هذه الحرب، فلن تسمح "إسرائيل" لحزب الله بأن يبقى تهديدا كبيرا ومباشرا على بلداتها.