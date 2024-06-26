مهاجمة كلب إسرائيلي لمسنة فلسطينية تشعل منصات التواصل

أشعل تصريح مسنة فلسطينية أمس الثلاثاء بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت كلابها عليها بسبب رفضها ترك بيتها في مخيم جباليا شمالي غزة منصات التواصل الاجتماعي على الصعيد العالمي والعربي.

ووقعت الحادثة خلال عملية الاجتياح الإسرائيلي الأخير لمخيم جباليا للاجئين قبل أسابيع، وتعرضت المسنة لإصابات بالغة الخطورة وكسور بسبب ما تعرضت له من نهش.

المشاهد غزت منصات التواصل ولقيت غضبا وسخطا على المستوى العربي والعالمي، ووصفت بالقاسية والمؤلمة، وتثبت بالدليل القاطع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمارس أبشع أنواع التعذيب والقتل على المدنيين، رغم أنه يزعم أنه "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم".

حتى كلابهم تُشبههم في وحشيتها وإجرامها، ليس الذنب ذنب الكلب و إنما ذنب من رباه من حيوانات فاقدة لكل القيم والإنسانية.. إنهم وحوش على شكل بشر..#اسرائيل_تنهار#حماس_فكرة_لا_تموت pic.twitter.com/uhcL7WY2kP — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) June 26, 2024

بينما طالب آخرون بمشاركة الفيديو على نطاق واسع بين صفحات التواصل، لتصل أعمال الاحتلال الإسرائيلي إلى العالم ويعرف حقيقة ما يعانيه أهالي قطاع غزة منذ شهور.

بوحشية.. كاميرا كلب بوليسي إسرائيلي تُظهر اعتداء الكلب على سيدة مسنة داخل بيتها في جباليا شمال قطاع غزة.



المسنة التي تعرضت لاعتداء شرس من كلب تابع لقوة للاحتلال بجباليا كانت امتنعت مرارا منذ بدء الحرب عن ترك منزلها



اعتداء الكلب التابع لقوة الاحتلال بشراسة على المسنة الفلسطينية… pic.twitter.com/4VQzRBpHYY — الحـكـيم (@Hakeam_ps) June 25, 2024

"حتى المسنة النائمة لم تسلم من شر كلابهم"، بهذه العبارة تداول مستخدمو الفضاء الأزرق الفيديو على نطاق واسع، متأثرين بقساوة المشهد، ومطالبين العالم بالتحرك وعدم التعود على ما يحصل للمدنيين في غزة.

بينما أكد العديد من النشطاء على منصة إكس أن إطلاق كلاب الشرطة على المدنيين يعتبر سلوكا متبعا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات، وقال أحدهم "الجريمة ذاتها منذ أكثر من 76 عاما".

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي انسحب من شمال القطاع نهاية الشهر الماضي، بعد عملية عسكرية واسعة استمرت 20 يوما، مخلفا دمارا واسعا غير مسبوق، خاصة في مخيم جباليا ومحيطه، وحرق مئات المنازل.

وقُتل خلال عملية قوات الاحتلال 10 جنود، وسط اتهامات لتل أبيب بالتكتم على الحصيلة الحقيقية للقتلى والجرحى، في ظل ضراوة المعارك والفيديوهات التي بثتها فصائل المقاومة.





















