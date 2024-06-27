مع بدء توغل بري.. الجيش الإسرائيلي يطلب إخلاء الشجاعية

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "على جميع السكان والنازحين المتواجدين في منطقة الشجاعية والاحياء الجديدة، التركمان والتفاح الاخلاء بشكل فوري جنوباً على شارع صلاح الدين".من ناحية ثانية قال جهاز الدفاع المدني في غزة إن طواقمه لا تستطيع الوصول للجثامين والمصابين في حي الشجاعية، مضيفا أن عشرات الآلاف من المدنيين ينزحون من المنطقة جراء استمرار القصف الإسرائيلي.وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الغارات مستمرة على أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، مشيرة إلى سقوط شهداء وجرحى برصاص المسيرات الإسرائيلية في محيط مقبرة التونسي شرق حي الشجاعية.وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية إلى أن "الجيش الإسرائيلي بدأ توغلا بريا في الشجاعية".