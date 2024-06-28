الجيش الإسرائيلي يزعم الإقتراب من هزيمة حماس: خسرنا الكثير من الجنود

وزعم هاليفي أن الجيش الإسرائيلي اقترب من المرحلة التي يمكن فيها قول إنه نجح في هزيمة وتفكيك كتيبة حماس في رفح، جنوب قطاع غزة.واستدرك قائلا إن هزيمة حماس لا تعني أنه لم يعد لها وجود، لكن يعني أنها لم تعد قادرة على العمل كوحدة قتالية ومهاجمة "إسرائيل".من جهة ثانية، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان قوله إن إدارة وزير الحرب يوآف غالانت للحرب فاشلة، وهو يتحمل المسؤولية مباشرة بعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وأضاف ليبرمان أن "إسرائيل" تخسر الحرب في قطاع غزة، قائلا إن قدرتها على الردع تتراجع إلى الصفر.وأكد أنه مع غياب خطة واضحة للحرب، فإن الإحباط موجود لدى الجنود والضباط في رفح، وإن الحكومة غير قادرة على اتخاذ قرار، وعاجزة عن تحقيق نصر على حماس في الجنوب وحزب الله اللبناني في الشمال.