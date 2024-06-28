هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تقارير عن واقعة على بعد 150 ميلاً بحرياً شمال غربي الحديدة باليمن

أكد عضو مجلس الحرب السابق في اسرائيل غادي آيزنكوت، أن "كل من اسرائيل وأمين عام حزب الله حسن نصرالله لا يريدان الذهاب الى حرب شاملة لأن ثمنها باهظ لكن في غياب الحل زاد احتمال نشوبها".
إستمرت اليوم الجمعة المعارك الضارية بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما استشهد أكثر من 17 فلسطينيا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي على مناطق عدة من قطاع غزة منذ فجر اليوم.
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة أن يحتفظ الناس بحقهم في اتخاذ القرارات السياسية في غضون الخمسين عاماً القادمة، من دون السماح للآلات بقمع استقلالية الإنسان.