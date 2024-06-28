أردوغان: مستعدون لتطوير العلاقات مع سوريا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن تركيا مستعدة للعمل على تطوير العلاقات مع سوريا، ولا يوجد سبب لعدم إقامتها، بحسب قوله.

وقال أردوغان، تعقيباً على تصريحات الرئيس السوري، بشار الأسد، حول تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا: "لا يوجد سبب لعدم إقامة (علاقات دبلوماسية)، سنعمل معًا على تطوير العلاقات مع سوريا مثلما عملنا معًا في الماضي، وليس لدينا هدف للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، انفتاح سوريا على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سوريا وتركيا، والمستندة إلى "سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها من جهة، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته من جهة أخرى".

وجاء في بيان الرئاسة السورية عبر قناتها على "تلغرام"، أن "الرئيس الأسد أكد خلال لقائه مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي، ألكسندر لافرنتييف، انفتاح سوريا على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سوريا وتركيا، والمستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها من جهة، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته من جهة أخرى، مشدداً على أن تلك المبادرات تعكس إرادة الدول المعنية بها لإحلال الاستقرار في سوريا والمنطقة عموماً".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة تركية، نقلاً عن مصادر، أن وفدين عسكريين من تركيا وسوريا، وبوساطة روسية، عقدا محادثات في قاعدة حميميم الجوية، ومن المتوقع عقد اجتماع آخر في بغداد.

وقالت الصحيفة: "في هذا الصدد، عُقد اجتماع لمسؤولين عسكريين من القوات المسلحة التركية والجيش السوري، في قاعدة حميميم الجوية الروسية جنوب شرقي اللاذقية، في 11 حزيران الجاري"، وذكرت أن "الاجتماع ناقش آخر التطورات في محافظة إدلب وما حولها".

