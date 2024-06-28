الجيش الروسي يعلن سيطرته على روزدوليفكا بشرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، سيطرة قواتها على بلدة روزدوليفكا في مقاطعة دونيتسك، شرقي أوكرانيا، حيث تواصل القوات الروسية تقدمها في مواجهة الجيش الأوكراني.

وقال وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الجمعة، إن الجيش الروسي "حرر قرية رازدولوفكا في جمهورية دونيستك الشعبية"، موضحة أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" تمكنت من السيطرة على بلدة رازدولوفكا في دونيتسك، كما سيطرت القوات على مواقع أكثر فائدة.

وأوضح البيان أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 4410 جنود، ودبابتين، و8 مركبات قتالية مدرعة، و48 مركبة، و39 مدفعا ميدانيا".

وأشار بيان الدفاع إلى أنه في الفترة من 22 إلى 28 الجاري، خسرت قوات كييف 13820 قتيلا في منطقة العملية الخاصة.