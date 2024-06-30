الفرنسيون يدلون بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة

وقد فتحت مراكز الاقتراع في الساعة 8:00 (6:00 ت غ) غداة بدء عمليات التصويت في أراضي ما وراء البحار الفرنسية امس وسط توقعات بوصول نسبة المشاركة إلى 67 بالمئة من الناخبين المسجلين.

وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش في البلدات والمدن الصغيرة، بينما تغلق في المدن الكبرى عند الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، حيث يتوقع صدور أول استطلاعات لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع والتوقعات المتعلقة بالمقاعد في الجولة الثانية الحاسمة بعد أسبوع لاحق.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فاجأ البلاد عندما دعا إلى انتخابات مبكرة بعد أن سحق حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان ائتلاف تيار الوسط المنتمي إليه ماكرون في الانتخابات الأوروبية هذا الشهر.