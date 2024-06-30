وسائل إعلام الاحتلال: سماع دوي انفجار كبير في دالتون والطلب من المقيمين في "معيان باروخ" بالجليل الأعلى البقاء قرب الأماكن المحصنة

شدد رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه "لا تغيير في موقف إسرائيل من خطة الإفراج عن المحتجزين"، والتي رحب بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن.



