بعد حرق ممتلكات السوريين في تركيا.. تحرك عاجل من أنقرة

وأقدمت مجموعات أخرى من الشباب على تحطيم دراجات نارية وسيارات، بواسطة حجارة وأدوات معدنية، في المنطقة نفسها في جنوب ولاية قيصري، المعروفة باستضافة الكثير من اللاجئين.

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، اليوم الاثنين، توقيف 67 شخصا يشتبه باعتدائهم على أملاك للسوريين، في ولاية قيصري.

كما أكد الوزير التركي فتح تحقيق يتعلق بادعاءات التحرش، مؤكدا توقيف المشتبه به. ويذكر أن القاصر (خمس سنوات) من الجنسية السورية أيضا.

وقال الوزير التركي: "لا يمكننا أن نسمح بكراهية الأجانب التي ليست من قيمنا الحضارية وغير موجودة في معتقدنا ولا في سجل تاريخنا".