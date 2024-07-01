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عربي و دولي

بلينكن: هدف واشنطن الرئيسي كان تفادي توسع رقعة الحرب في المنطقة

2024-07-01 | 15:04
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بلينكن: هدف واشنطن الرئيسي كان تفادي توسع رقعة الحرب في المنطقة
بلينكن: هدف واشنطن الرئيسي كان تفادي توسع رقعة الحرب في المنطقة

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "إن الولايات المتحدة انخرطت في جهود حثيثة مع مصر وقطر من أجل الدفع بمقترح الرئيس جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة".

 
وأضاف خلال نقاش حول السياسة الخارجية لإدارة بايدن معهد "بروكينغز" بواشنطن العاصمة، أنه "يجب أن تكون هناك خطة واضحة وقابلة للتحقق لإدارة شؤون قطاع غزة في اليوم التالي للحرب".
 
وتابع: "إذا لم تكن هناك خطة لحكم غزة فهناك 3 احتمالات: إما عودة حماس، أو احتلال إسرائيلي، أو أن تسود الفوضى".
 
وأردف: "هناك 3 أمور لن نقبل بها في غزة بعد الحرب هي الاحتلال الإسرائيلي أو عودة حماس للسلطة أو الفراغ والفوضى".
 
وأكد بلينكن أن "واشنطن تركز الجهود كي لا تنتقل الحرب في غزة لحرب في شمال إسرائيل"، مشيرا إلى أنه "يعتقد أن جميع الأطراف لا ترغب في حرب كهذه".
 
وشدد على أن "الحرب في غزة يجب أن تنتهي بخطة واضحة قابلة للتحقيق تتعلق بحكم وإدارة القطاع وتحقيق الأمن به".
 
وأوضح أن "واشنطن لم تر خططا كافية من الإسرائيليين تتعلق بمرحلة ما بعد الحرب".
 
وذكر بلينكن أن "وقف إطلاق النار في غزة سيعزز جهود عودة الإسرائيليين إلى المناطق الشمالية".
 
وكرر القول إن "هدف واشنطن الرئيسي منذ السابع من أكتوبر كان تفادي توسع رقعة الحرب في المنطقة ولا سيما في شمال إسرائيل وبخاصة مع حزب الله".
 
بلينكن: هدف واشنطن الرئيسي كان تفادي توسع رقعة الحرب في المنطقة

عربي و دولي

بلينكن

الولايات المتحدة

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