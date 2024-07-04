"نحن في نقطة تعتبر الأقرب إلى صفقة تبادل منذ 9 أشهر".. هذا ما صرّح به وزير سابق في مجلس الحرب!

كشف الوزير السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت، أننا "نحن في نقطة تعتبر الأقرب إلى صفقة تبادل منذ 9 أشهر"، لافتاً الى أنني "أجد مع ذلك صعوبة في رؤية نتنياهو يرتقي إلى المستوى الاستراتيجي في القيادة ويوافق على الصفقة".

