في إيران.. مراكز اقتراع الجولة الثانية فُتحت

وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السادسة مساء (1430 بتوقيت غرينتش)، وعادة ما يتم تمديد التصويت حتى منتصف الليل على أن تعلن النتيجة النهائية السبت.

وتجرى الجولة الثانية في أعقاب انتخابات 28 يونيو/حزيران، التي شهدت إقبالا منخفضا غير مسبوق، إذ أحجم أكثر من 60 بالمئة من الناخبين عن التصويت في الانتخابات المبكرة لاختيار رئيس خلفا لإبراهيم رئيسي، بعد وفاته في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

ويرى منتقدون أن انخفاض نسبة المشاركة بمثابة تصويت بحجب الثقة عن الجمهورية الإسلامية.

وتشهد انتخابات الجمعة سباقا متقاربا بين النائب مسعود بزشكيان، المعتدل الوحيد بين المرشحين الأصليين، والمفاوض النووي السابق سعيد جليلي وهو من غلاة المحافظين.

ورغم أن الانتخابات لن يكون لها تأثير يذكر على سياسات الجمهورية الإسلامية، إلا أن الرئيس سيشارك عن كثب في اختيار خليفة علي خامنئي، الزعيم الإيراني (85 عاما)، والذي يتخذ كل القرارات في شؤون الدولة العليا.

وأقر خامنئي، الأربعاء، بأن "نسبة الإقبال جاءت أقل من المتوقع"، لكنه قال: "من الخطأ تماما الاعتقاد بأن أولئك الذين لم يصوتوا في الجولة الأولى هم ضد النظام".