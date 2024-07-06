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عربي و دولي

القوات الروسية تسيطر على "سوكيل" بشرق أوكرانيا

2024-07-06 | 08:03
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القوات الروسية تسيطر على &quot;سوكيل&quot; بشرق أوكرانيا
القوات الروسية تسيطر على "سوكيل" بشرق أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة جديدة شرقي أوكرانيا.

فقد نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم السبت إن القوات الروسية سيطرت على قرية سوكيل، شمال غربي أفادييفكا في مقاطعة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

في الأثناء، تواصل القوات الروسية تقدمها في وسط بلدة نيويورك شمال شرقي أفادييفكا وكذلك الحال في القرى القريبة من بلدة تورتسك في دونيتسك، بحسب ما ذكر مركز دراسات الحرب الأميركي.

 كذلك تتقدم القوات الروسية في مناطق كارليفكا وفوسخود وشمالي بلدة بوبيدا ووسط مدينة كراسنوغوريفكا، وكلها مناطق تقع إلى شمال غرب وغرب مدينة دونيتسك، مركز المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه

القوات الروسية تسيطر على "سوكيل" بشرق أوكرانيا

عربي و دولي

القوات الروسية

سوكيل

سوكول

حرب أوكرانيا

روسيا

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