غالانت يرد على نتيناهو.. هذا ما قاله!

رد وزير الحرب الإسرائيلي يواف غالانت، على هجوم الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، بعد مطالبته بإدخال تغييرات على قانون التجنيد والتوصل إلى إجماع واسع.

وقال غالانت، في بيان له، إنه "على الجميع هنا توفير الظروف الأساسية للجيش لمواصلة القتال"، مؤكدا أنه سيعمل على تجنيد أكثر من 3000 من الحريديم للحاجة الملحة لذلك.



يأتي ذلك ردا على هجوم وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي على غالانت، مؤكدا أنه يمارس ألاعيباً سياسية على حساب الجنود.



وأضاف أن "من يريد إضعاف المنظومة العسكرية وتسييسها يجب أن يرحل لأنه غير قادر على قيادة الجنود".



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بخروج الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في أماكن مختلفة من البلاد للتعبير عن احتجاجهم على عدم إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، حتى الآن، موضحةً أن المظاهرة الرئيسية خرجت في مدينة تل أبيب، وحملت شعارات مختلفة منها "الدماء على الأيدي لحكومة اليمين".