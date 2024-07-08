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عربي و دولي

رئيس وزراء الهند في موسكو لأول مرة منذ بدء الحرب

2024-07-08 | 08:26
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رئيس وزراء الهند في موسكو لأول مرة منذ بدء الحرب
رئيس وزراء الهند في موسكو لأول مرة منذ بدء الحرب

وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي إلى روسيا في زيارة رسمية.

وهذه الزيارة الأولى لمودي إلى روسيا منذ بدء الهجوم الواسع النطاق على أوكرانيا، حيث تسعى الهند إلى الحفاظ على تحالفها التقليدي مع موسكو وتواصل استراتيجيتها بالتموضع باستقلالية على الساحة العالمية.

وقال مودي في بيان: "أتطلع الى استعراض تعاوننا الثنائي مع صديقي (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والعالمية".

وروسيا هي مزود رئيسي للاسلحة والنفط بأسعار جيدة الى الهند رغم ان مواجهتها مع الغرب وتقاربها مع الصين في إطار النزاع في اوكرانيا، تركا أثرا على علاقاتها مع نيودلهي.

وأعلن الكرملين أن مودي سيبحث مع الرئيس الروسي "تطوير العلاقات الروسية الهندية الودية تقليديا، وكذلك جدول الأعمال الدولي".

رئيس وزراء الهند في موسكو لأول مرة منذ بدء الحرب

عربي و دولي

ناريندا مودي

فلاديمير بوتين

روسيا

الهند

حرب أوكرانيا

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