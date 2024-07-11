محادثات الدوحة تبحث "سد الفجوات".. و"إسرائيل" ترسل وفوداً إضافية

كشفت "القناة 13 الإسرائيلية" عن أن المجلس الوزاري المصغر سينعقد اليوم الخميس حيث يعتزم إرسال وفود إسرائيلية إضافية إلى قطر ومصر، في حين تواصلت في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأربعاء المفاوضات بشأن صفقة تبادل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اجتمع مع برت مكغورك المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط وبحث معه قضايا إقليمية.

وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان إن نتنياهو أكد خلال اللقاء تمسكه بالخطوط الحمراء لإبرام صفقة أسرى.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن رئيسي الموساد ديفيد برنيع والشاباك رونين بار ومسؤول ملف "الرهائن" في الجيش غال هيرش سيتوجهون الأربعاء إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات بشأن صفقة الأسرى، وسط تقارير إسرائيلية عن تعمد نتنياهو إفشال التوصل إلى الصفقة.

ونقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن مصدر قوله إن مفاوضات الدوحة ستبحث آلية جَسْر الفجوات، خصوصًا بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وهوية الأسرى الفلسطينيين.

وفي حين نقلت الهيئة عن مسؤول مشارك في مفاوضات التبادل قوله إن الفرصة الحالية للتوصل إلى صفقة تبادل قد لا تتكرر، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الأطراف المعنية ستحاول تلخيص القضايا التي تم إحراز تقدم فيها وحل أكبر عدد ممكن من الخلافات.

ويأتي ذلك في ظل تقارير عن مشاركة كل من مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

من جانب آخر، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو تعمّد في كل مرة تتقدم فيها المفاوضات إصدار بيانات متشددة ضد الصفقة والطلب من وزرائه مهاجمة المقترحات.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" أن نتنياهو عمل في الأشهر الماضية بشكل ممنهج لإفشال التوصل إلى أي اتفاق لصفقة تبادل، مشيرة إلى أنه كان يسرّب للصحافة معلومات تتعلق بمفاتيح التفاوض.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الحكومة استخدم طرقًا عدة لإفشال المفاوضات، منها تسريب معلومات سرية كانت تعرض خلال المشاورات مع طاقم المفاوضات، كما كان يتعمد إصدار بيانات ضد الصفقة باسم مصدر سياسي في كل مرة تتقدم فيها المفاوضات.

