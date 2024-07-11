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عربي و دولي

رقم قياسي.. رصد أكبر عدد طائرات عسكرية صينية حول تايوان

2024-07-11 | 02:21
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رقم قياسي.. رصد أكبر عدد طائرات عسكرية صينية حول تايوان
رقم قياسي.. رصد أكبر عدد طائرات عسكرية صينية حول تايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، أنها رصدت حول الجزيرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 66 طائرة عسكرية صينية، في رقم قياسي لهذا العام.

وقالت الوزارة في بيان إنّه "تمّ رصد 66 طائرة و7 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني حول تايوان حتى الساعة 6 صباحاً" بحسب التوقيت المحلي، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
وأضاف البيان أنّ 56 من هذه الطائرات العسكرية الصينية اجتازت الخط الوسطي في مضيق تايوان، الذي يفصل إلى شطرين هذا المضيق البالغ عرضه 180 كيلومترا بين الجزيرة والصين القارية.
وشدّدت الوزارة في بيانها على أنّها "تابعت الوضع واستجابت له"، بحسب فرانس برس.
وهذا أكبر عدد من الطائرات الصينية المقاتلة التي ترصدها تايوان حول الجزيرة في يوم واحد منذ مطلع العام.
رقم قياسي.. رصد أكبر عدد طائرات عسكرية صينية حول تايوان

عربي و دولي

تايوان

وزارة الدفاع التايوانية

الصين

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