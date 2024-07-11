حركة حماس: لم نُبلَّغ حتى الآن من الإخوة الوسطاء بأي جديد بشأن المفاوضات بهدف وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

الناطق باسم حركة حماس جهاد طه لـ"الجديد" : الشروط التي وضعناها للتفاوض تنسجم مع الموقف الدولي الذي يدعو الى وقف اطلاق النار ونحن ابدينا مرونة في موضوع الأسرى