الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

"دعوة تاريخية".. أردوغان يتحدّث عن لقاء الأسد

2024-07-12 | 16:16
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;دعوة تاريخية&quot;.. أردوغان يتحدّث عن لقاء الأسد
"دعوة تاريخية".. أردوغان يتحدّث عن لقاء الأسد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن وزير خارجيته هاكان فيدان يجري الترتيبات من أجل لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، داعيا إلى تأييد هذه الدعوة التاريخية.

جاء ذلك خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من العاصمة الأميركية واشنطن، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو). حسب وكالة "الأناضول" للأنباء.
وحول سؤال يتعلق بلقاء الرئيس السوري بشار الأسد، قال أردوغان أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه وبناء على ذلك سنتخذ الخطوة اللازمة إن شاء الله".
وأضاف "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا".
وأوضح أردوغان، أن "تركيا أكثر من ستستفيد من السلام العادل في سوريا".
وأشار أردوغان إلى أن "الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا".
وأردف "تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا".
وتابع: "يجب على الولايات المتحدة وإيران أن تكونا سعيدتين بهذه التطورات الإيجابية وتدعما العملية الرامية إلى إنهاء كل المعاناة (في سوريا)".
وأشار أردوغان، إلى أن تركيا "تبذل جهودا منذ سنوات لإطفاء الحريق المندلع لدى جارتها (سوريا)، وأهم ما نتطلع إليه هو ألا ينزعج أحد من المناخ الذي سيتيح لسوريا بناء مستقبل جديد وموحد".
وأكد أن "التنظيمات الإرهابية ستبذل حتما قصارى جهدها لتسميم هذا المسار، وستخطط لاستفزازات وإحاكة الألاعيب ولكننا ندرك كل ذلك جيدا ومستعدون لمواجهتها".
وأضاف "نريد السلام في سوريا وننتظر من كل من يدعم السلام أن يدعم دعوتنا التاريخية هذه".
"دعوة تاريخية".. أردوغان يتحدّث عن لقاء الأسد

عربي و دولي

رجب طيب أردوغان

تركيا

بشار الأسد

سوريا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عضو المكتب السياسي في حركة حماس محمد نزال لـ الجديد: المفاوضات متعثرة حتى اللحظة والحقيقة أن نتنياهو لا يرغب في الانسحاب من قطاع غزة أو وقف القتال
فرنسا.. غرق ٤ أشخاص أثناء محاولتهم العبور إلى بريطانيا

اقرأ ايضا في عربي و دولي

فيديو.. ميلوني منزعجة من تأخر بايدن عن إجتماع للناتو
Play
16:00

فيديو.. ميلوني منزعجة من تأخر بايدن عن إجتماع للناتو

أظهر مقطع فيديو انزعاج رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، من تأخر الرئيس الأميركي جو بايدن على موعد انطلاق اجتماع لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

16:00

فيديو.. ميلوني منزعجة من تأخر بايدن عن إجتماع للناتو

أظهر مقطع فيديو انزعاج رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، من تأخر الرئيس الأميركي جو بايدن على موعد انطلاق اجتماع لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

منصة "إكس": رفضنا صفقة سرية أوروبية لتقييد حرية التعبير
Play
15:34

منصة "إكس": رفضنا صفقة سرية أوروبية لتقييد حرية التعبير

كشف مالك منصة "إكس" أن الدول الأوروبية عرضت عليه صفقة سرية وغير قانونية تمكنها من فرض رقابة على حرية التعبير.
وكتب إيلون ماسك "المفوضية الأوروبية قدمت لـ إكس صفقة سرية غير قانونية تقضي بعدم فرض أي غرامات إذا تم فرض رقابة بهدوء على حرية التعبير دون الإعلان عن ذلك".

15:34

منصة "إكس": رفضنا صفقة سرية أوروبية لتقييد حرية التعبير

كشف مالك منصة "إكس" أن الدول الأوروبية عرضت عليه صفقة سرية وغير قانونية تمكنها من فرض رقابة على حرية التعبير.
وكتب إيلون ماسك "المفوضية الأوروبية قدمت لـ إكس صفقة سرية غير قانونية تقضي بعدم فرض أي غرامات إذا تم فرض رقابة بهدوء على حرية التعبير دون الإعلان عن ذلك".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024