تركيا تعلن "نهاية وشيكة" لعملياتها في العراق وسوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، نهاية وشيكة للعملية التي ينفذها الجيش ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وسوريا.

وقال أردوغان أمام خريجي شباب الأكاديمية العسكرية في إسطنبول: "سننجز قريبا جدا إغلاق منطقة العمليات في شمال العراق".

وأكد الرئيس التركي "توجيه ضربات مؤلمة للمنظمة الإرهابية"، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.

واضاف: "سنستكمل النقاط العالقة في الحزام الأمني على طول حدودنا الجنوبية في سوريا. نحن عازمون على القضاء على أي بنية من شأنها تشكيل تهديد لبلادنا على طول الحدود مع العراق وسوريا".

وتابع أن "المنظمة الانفصالية باتت عاجزة عن التحرك داخل حدودنا. وفي العراق وسوريا، هي محاصرة بالكامل".