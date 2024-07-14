كوريا الجنوبية تحذر جارتها الشمالية

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان: "نحذر بشدة من أنه لا يوجد أي سيناريو سيتمكن فيه نظام كوريا الشمالية من البقاء بعد استخدام الأسلحة النووية".

وجاء ذلك ردا على بيان صادر عن وزارة الدفاع الكورية الشمالية في اليوم السابق وبعد أن "تبنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة "المبادئ التوجيهية للردع النووي والعمليات النووية في شبه الجزيرة الكورية" في واشنطن يوم الخميس، حيث أدانت كوريا الشمالية ذلك ووصفته بأنه "عمل استفزازي متهور".

كما هددت كوريا الشمالية بأن "سيئول وواشنطن ستدفعان ثمنا باهظا فوق التصور".